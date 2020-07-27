Коронавирус в Липецкой области, последние новости на 27 июля 2020: открываются детские лагеря, музеи и библиотеки

По состоянию на этот понедельник, 27 июля, в Липецкой области у 4 499 жителей выявили коронавирусную инфекцию. За минувшие сутки заболели еще 11 липчан. По данным регионального оперштаба, на лечении находятся более 900 человек. У большинства из них COVID-19 протекает в легкой форме. Выздоровели 3 552 пациента. Не удалось спасти 21 жителя области.

Напомним, что в регионе сняли 3 этап ограничений по коронавирусу. Этим днем стартовала первая смена в оздоровительных лагерях. Безопасности уделяется особое внимание. Во всех учреждениях установили бактерицидные излучатели, закупили антисептики, бесконтактные термометры, маски и перчатки.

Также на этой неделе откроются музеи и библиотеки. Там будет действовать ряд ограничений. Так, в музейном или читальном залах не должно быть больше 10 человек.