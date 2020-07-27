2020-07-27T18:05:38+03:00
Общество

Съемки российского фильма собрали зевак на перекрытой улице в Липецке

Ради съемок фильма «Родные» в городе нарисовали новый пешеходный переход [фото, видео]
Кирилл Мишин
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В Липецке снимают фильм "Родные"В Липецке снимают фильм "Родные"Фото: Кирилл Мишин
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В этот понедельник, 27 июля, в Липецке проходит очередной съемочный день трагикомедии известного режиссера Жоры Крыжовникова, который снял такие картины как: Горько, Елки последние, Звоните ДиКаприо! и многие другие. В нашем городе команда проекта уже третий день.

В Липецке снимают фильм "Родные" Фото: Кирилл Мишин

В Липецке снимают фильм "Родные"Фото: Кирилл Мишин

Ради съемок перекрыли значительную часть улицы Прокатной. В главных ролях «Родных» Сергей Бурунов, Семен Трескунов, Ирина Пегова и Монеточка.

Съемочной группе хотелось запечатлеть старые дома, дворики с детьми и бабушками у подъезда. Облупившиеся фасады домов в той части Липецка, как нельзя лучше походят для декораций. Для съемок на дорогу даже нанесли «зебру» и установили знак пешеходного перехода. Команда «Родных» хочет передать атмосферу глубинки, специально для этого они ищут дворы с узенькими улицами и старыми домами.

В Липецке снимают фильм "Родные" Фото: Кирилл Мишин

В Липецке снимают фильм "Родные"Фото: Кирилл Мишин

За происходящим с интересом наблюдают десятки местных жителей и, заодно, снимают все на телефоны. Члены команды очень просят людей говорить шепотом и не снимать видео. Липчане относятся с пониманием, но не упускают возможности выложить что-то в соцсети.

В Липецке снимают фильм "Родные" Фото: Кирилл Мишин

В Липецке снимают фильм "Родные"Фото: Кирилл Мишин

Корреспондент «КП-Липецк» попал на съемки сцены, в которой снимается сразу весь звездный состав фильма. На один кадр уходит около часа, а в итоге длиться он будет секунд 10. Фильм планируют выпустить в большой прокат 31 декабря этого года.

В Липецке снимают фильм "Родные".В главных ролях Сергей Бурунов, Ирина Пегова, Монеточка

ИСТОЧНИК KP.RU

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