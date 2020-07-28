Коронавирус в Липецкой области, последние новости на 28 июля 2020: число зараженных за сутки сокращается

В Липецкой области продолжает сокращаться количество новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. По последним данным оперативного штаба на 28 июля 2020 года в Липецкой области зарегистрировали 11 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция».

Всего с начала эпидемии COVID-19 в Липецкой области заразились 4510 жителей. 3560 из них выздоровели, 21 человек умер. На лечении сейчас остаются 929 активно зараженных личан.

Из зараженных в инфекционных госпиталях лежат около 230 человек, остальные легко переносят вирус и проходят лечение на дому. Также в больницах с подозрением на выделение вируса находятся еще около 150 человек.

Если на пике зараженных выявляли ежедневно едва ли не в каждом районе области, то за последние сутки вирус зарегистрировали только в двух районах: Грязинском и Липецком, а также в самом Липецке и в Ельце.