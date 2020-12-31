В Липецке разбираются с последствиями ночного ЧП у старых проходных НЛМК. Там ближе к полуночи 30 декабря рухнула кирпичная стена. Тяжелые блоки обвалились на припаркованные вдоль забора машины на улице 9 мая, территорию вокруг залило водой. Кмрпичи разлетелись на несколько метров.К счастью, обошлось без пострадавших – забор повредил только автомобили. Как сообщили КП-Липецк в пресс-службе комбината, причиной стал порыв на турбопроводе, который подмыл основание забора.«30 декабря на границе территории НЛМК из-за прорыва трубопровода технического водоснабжения произошло обрушение части внешнего ограждения. Прорыв был оперативно устранен. Из-за обрушения несколько находившихся на парковке автомобилей сотрудников НЛМК получили механические повреждения. Компания рассматривает вопрос материальной компенсации сотрудникам, чье имущество пострадало в результате инцидента» – прокомментировали в пресс-службе НЛМК.На видеозаписях и фото с места происшествия видно несколько автомобилей, некоторые погребены под кирпичами целиком. Восстановление явно обойдется владельцам в крупную сумму.– В полицию поступило 8 заявлений от автовладельцев, – пояснили в пресс-службе УМВД по Липецкой области. – Проверку проводят участковые ГУВД по городу Липецку. Жертв нет, зафиксированы только механические повреждения транспорта. Владельцы машин могут взыскать ущерб в рамках гражданско-правовых отношений.