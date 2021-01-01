Новогодняя ночь в Липецке прошла спокойно. С 8 утра 31 декаря до 8 утра 1 января звонков по номеру \\"112\\" было достаточно, но чрезвычайных происшествий не зарегистрировали.Как сообщили \\"КП-Липецк\\" в пресс-службе городского управления по делам ГО и ЧС, за сутки более 100 липчан обратились за медицинской помощью. Из них 15 сигналов по поводу травм. Днем ранее этот показатель был намного ниже - 3 обращения.Резко увеличилось число семейных конфликтов. В праздничную ночь - 27. Сутками ранее - почти в 3 раза меньше. А количество ДТП с 31 декабря на 1 января, наоборот, уменьшилось. По данным управления, произошло 7 аварий, в одной из которых были пострадавшие. Для сравнения, с 29 по 30 декабря диспетчерам поступило 31 сообщение о ДТП.Произошло 7 возгораний. В 5 случаях вспыхивал мусор - в контейнерах, подъездах. Дважды липчане вызывали спасателей. Первый случай - на пересечении ули Первомайская и Фрунзе с административного здания \\"сполз\\" шифер. Опасный участок огродили сигнальной лентой. О произошедшем сообщили в городской департамент ЖКХ. Второй вызов - насчет коммунальной аварии.Некоторые жители Липецка жаловались на фейерверки. Причина претензий вполне ясна - салюты мешали спать.