Липчане продолжают отмечать Новый год. Салаты съедены, фильмы просмотрены, пришло время выйти на улицу. А сходить есть куда.Главное место притяжения в эти праздники - елка на площади Петра Великого. От верхушки новогоднего дерева спускаются 130 нитей гирлянд, образуя светящийся шатер. Длина иллюминации - 2 км. Липчане охотно фотографируются с шатром. Напомним, что в новогоднюю ночь молодой человек взобрался на верхушку 24-метровой ели. Парень сказал, что лез за подарками.Рядом с шатром - светящийся тоннель с цифрами 2021. Пользуется не меньшим успехом у любителей праздничных снимков. У Комсомольского пруда стоят полюбившиеся липчанам снеговики-музыканты, а также карета с конем.Заснеженные дорожки Нижнего парка ведут прямо к катку. Активные липчане уже встали на коньки. А для малышей на льду приготовили особую программу - их развлекает Дед Мороз.У ДС \\"Звездный\\" горожан и гостей Липецка ждут белые медведи. На Петровском спуске - традиционная иллюминация. На Соборной площади - 18-метровая елка. Сделать новогодние фотографии можно и в парках Липецка. А покататься на ватрушках - на Городище.