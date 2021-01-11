Городские спасатели Липецка подвели итог новогодних каникул в городе, исходя из данных службы «112». Как сообщили в пресс-службе городского управления по делам ГО и ЧС, праздники в городе прошли относительно спокойно, обошлось без чрезвычайных ситуаций и происшествий. Количество пожаров и ДТП за 10 дней было куда меньше, чем в прошлом году. Трижды городские спасатели выходили на рейды по рекам, чтобы предупредить рыбаков.– Ни одного несчастного случая на реке Воронеж и других водоемах в черте города за период праздников не допустили, - сообщил начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Липецка» Николай Новиков.Всего с 1 по 10 января операторы системы «112» приняли 5500 звонков от горожан – это на 20% больше, чем за каникулы 2019 года. По большей части вызывали скорою и полицию. Коммунальные происшествия на сетях по оценке спасателей устраняли оперативно.Вызовов по линии скорой помощи было на 20% больше, что не так много дня новогодних праздников. Но в этот раз на 80% больше людей вызывали медиков из-за температуры, что связывают с пандемией коронавиурса.Серьезных нарушений общественного порядка не было. Однако отметили всплеск семейных драм. В сам Новый год, с 31 декабря на 1 января, вызовов на бытовые ссоры и драки было вдвое больше обычного – с 13 до 27 вызовов в сутки. Бытовые конфликты начали утихать только после Рождества, к концу каникул ссоры между близкими родственниками почти сошли на нет. Последний вызов поступил с новых микрорайонов, где изрядно выпивший мужчина закрылся в квартире, не впуская в дом остальных членов семьи. Спасателям пришлось вскрывать дверь.Примерно 35% случаев люди звонили на «112», как в справочную, чтобы узнать адреса и телефоны медучреждений, организаций ЖКХ и органов внутренних дел.