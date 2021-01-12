В 2021 году в Липецке стартует реконструкция улицы 50 лет НЛМК. Как сообщили в пресс-службе мэрии, работы займут больше года. Поэтому их разбили на 2 части. Второй объем запланирован на 2022 год.Проезжую часть магистрали расширят с 3 до 4 метров, создадут систему ливневой канализации, заменят инженерные сети. Обустроят велодорожки, тротуары и заездные карманы для автобусов. Вдоль дороги установят новые светильники, остановочные павильоны, дорожные знаки и светофоры. Чтобы пешеходные зоны и велодорожки были просторными, ось дороги сместят на метр в сторону школы №27.Проект реконструкции получил положительное заключение экспертизы. Скоро на торгах выберут подрядчика, который зайдет на объект. Также специалисты разрабатывают варианты объезда магистрали. Дорогу перекроют уже в этом году.Реконструкцию планируют начать весной. Работы проведут в рамках нацпроекта \\"Безопасные и качественные автомобильные дороги\\". Напомним, что в разработке проекта участвовали липчане. От горожан и бизнесменов поступило более 40 замечаний и предложений по обновлению магистрали.