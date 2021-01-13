В этом году в Липецке отремонтируют 13 дорог. На обновление магистралей потратят 186,1 млн рублей. С наступлением теплой погоды за работу примутся компании из Воронежа и Липецка, которые выиграли электронные торги.Как сообщили в пресс-службе мэрии, за липецким подрядчиком закрепили 6 дорог. На площади Победы в порядок приведут 0,43 км поверхности. на улице Марины Расковой - 0,96 км. От дома №5 до №17 по улице Папина появится новый асфальт, а также около 40 дорожных знаков и 400 метров барьерного ограждения. Сделают ремонт 1,3 км дороги на улице Тельмана, 2,26 км на Космонавтов в Сселках. Обновят покрытие и тротуары на улице Писарева в Дачном.Воронежский подрядчик зайдет на 7 объектов. Он отремонтирует улицу Стаханова протяженностью 0,62 км, Белана - 0,67 км, Филипченко - 0,52 км, 2-Индустриальную - 0,63 км, а также улицу Подгоренскую в Подгорном - 1,44 км. Здесь же появятся новые дорожные знаки.Также организации достался участок от дома №70Б до №61А по проспекту Победы. Дорогу заново заасфальтируют, установят дорожные знаки, отремонтируют тротуары, установят 200 м ограждения. А на улице Кривенкова протяженностью 0,64 км проведут аналогичные работы и добавят 2 светофора.