Накануне, 13 января, в Липецке прошел самый крупный снегопад за последние 5 лет. Белые хлопья сыпались с неба весь день. Метель кружила примерно до 3 часов ночи. По данным пресс-службы мэрии, высота снега в некоторых местах достигала 30 см.Еще днем в среду на дороги города вышла 25 КамАЗов. С них рассыпали противогололедные материалы. На спусках и подъемах тракторы сдвигали снежную массу к обочинам. Около 20.00 на улицы вышли дворники. Снег становился все тяжелее. Его необходимо было убрать.С 20.30 в городе со стихией боролись 25 КамАЗов и 10 тракторов. В 22.00 на дороги выпустили еще 35 машин крупногабаритной техники. К утра тротуары и остановки расчищали 22 единицы спецтехники. В 4.00 к ним присоединились 150 дворников. В частном секторе на уборку привлекли 20 тракторов.Израсходовали 700 тонн пескосоляной смеси и 100 тонн технической соли. Вывезли свыше 300 кубометров снега. Работа продолжается до сих пор.К сожалению, не во всех районах города удалось оперативно убрать снег. Так, в \\"КП-Липецк\\" обратились жители Сырского Рудника. Они пожаловались на заснеженные дороги.- Уже обед, а дороги внутри района завалены снегом, - рассказала местная жительница Валентина. - Утром всей семьей машину откапывали. На дорогах автомобили буксуют. Улица Юношеская, как и многие другие, не расчищена.В городской администрации предупредили, что весь выпавший снег быстро убрать не удастся. И просят липчан с пониманием отнестись к ситуации. На некачественную расчистку снега жители могут пожаловаться в Единую диспетчерскую службу по телефону 8-800-450-48-48. Каждую заявку зарегистрируют и отработают.