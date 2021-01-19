В этом году крещенская ночь в Липецке обходится без особого ажиотажа у проруби. К Центральному пляжу пришло гораздо меньше народу, чем ожидалось.Как рассказали «КП-Липецк» дежурившие на месте спасатели УГПСС, к полуночи в иордань окунулись чуть больше 150 человек. Тогда как в прошлом году в это де время насчитывали больше тысячи верующих.По мнению сотрудников МЧС, людей отпугнули ограничения по коронавирусу и крепкий мороз. На данный момент столбик термометра опустился ниже 20 градусов мороза.К тому же ранее из-за ограничений по коронавирусу, липецкий Роспотребнадзор рекомендовал вообще воздержаться от массовых купаний.У поруби, помимо спасателей на воде, традиционно дежурили сотрудники полиции и медики. По словам и тех и других, пока крещенские купания проходят без инцидентов.Зевак на берегу также заметно меньше, чем в предыдущие годы. На месте работает палатка для обогрева и переодевания, куда пускают не более, чем по 5 человек за раз.Некоторые, не дожидаясь очереди, переодеваются на улице. Всем желающим бесплатно наливают горячий чай.Спасатели также отметили, что пока никто не пришел к проруби в нетрезвом виде. О таких обычно сразу сообщают полицейским и в ледяную воду не пускают.Напомним, ранее по прогнозу спасателей ожидалось, что всего в область в проруби и купели окунуться более 5000 человек. Но основной поток верующих обычно ждут после полуночи.