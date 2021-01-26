Членам крупной банды наркоторговцев в Липецке грозит пожизненное заключение

Задержание членов банды Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

В Липецке будут судить членов банды наркоторговцев, которые организовали сеть каналов поставки синтетических наркотиков на территории всего ЦФО. Распространяли через интернет-магазины и путем «закладок».

«Следственным управлением УМВД России по Липецкой области окончено предварительное расследование уголовных дел в отношении восьми участников преступного сообщества, которые обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных статьями 174.1, 210, 228.1 УК РФ», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Наркоторговцы действовали слаженно, полученные преступным путем деньги «отмывали» через криптовалюту.

«Сообщество имело сложную структуру с четко выраженной иерархией. В него входили так называемые кураторы, операторы, оптовики и закладчики. Взаимодействие между звеньями, а также внутри них строилось исключительно на законспирированном дистанционном общении, в том числе посредством интернет-мессенджеров», – рассказала Ирина Волк.

Несмотря на сложность и конспирацию, полиции удалось раскрыть всю схему. Дело расследовали и передали в Октябрьский районный суд Липецка.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Липецкой области совместно с коллегами из Владимирской области было задержано восемь активных участников преступной организации. В настоящее время установлены обстоятельства 59 эпизодов их противоправной деятельности», – добавила Ирина Волк.

В зависимости от роли за «отмывание» денег, организацию преступного сообщества и торговлю наркотиками, участникам банды грозит вплоть до пожизненного заключения.