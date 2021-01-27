Зимний дождь затопил Липецк: люди пробираются "вплавь" по дворам и пешеходным переходам

Липецк затопило после зимнего дождя Фото: Предоставлено "КП"

Сначала Липецк засыпало снегом, а теперь заливает водой. Этой ночью, 27 января, в областном центре шел дождь, таял снег. Утром город поплыл.

Особенно досталось жителям 3-его участка ЛТЗ. Территорию у конечной остановки горожане теперь называют липецкой Венецией. Участок вокруг пруда, буквально, ушел под воду. Потоки хлынули во дворы домов.

- Вода уже на веранде, - рассказала "КП-Липецк" местная жительница Оксана. - У меня под полом журчит вода. Это кошмар! У нас всегда потоп после сильного дождя и когда снег тает. Да, машина приезжает откачивать воду, но от нее толку нет. Таких машин нужно десять!

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, липчане могут пожаловаться на бездействие администрации города по надлежащему содержанию улично-дорожной сети, что приводит к систематическому затоплению домовладений и придомовой территории.

На 3-ем участке ЛТЗ в Липецке вода стекает во дворы домов Фото: Предоставлено "КП"

На 3-ем участке ЛТЗ в Липецке вода стекает во дворы домов

На площади Франценюка липчанам приходилось идти по воде, чтобы пересечь проезжую часть. Женщина, отводя ребенка в детский сад, записала видео.

- И так у нас каждый раз, когда идет снег или дождь. Посмотрите, как дети идут в садик! - обратилась липчанка к руководителям города и области. - И так всю зиму и всю весну.

Попал в объектив камеры и потоп в районе остановки "ГИБДД". Автор ролика сообщил, что пешеходам приходится переходить дорогу в неположенном месте, потому что "зебра" оказалась под водой.

Частный сектор города, улица 50 лет НЛМК, перекресток Фрунзе и Неделина, Заводская площадь - это территории с наиболее сложной обстановкой, необорудованные ливневой канализацией.

Кстати, утром в районе остановки "АЗТП" не могли проехать трамваи, так как на одном из участков рельсы отказались под водой. По данным пресс-службы мэрии, там откачивают воду, чтобы восстановить работу транспорта. Наиболее проблемные точки по трамваям - остановки "Швейная фирма", "Художественная школа", в районе улицы 3 Сентября.

Из-за потопа на дорогах в Липецке встали трамваи Фото: Юлия КЛЮЕВА

По словам начальника управления благоустройства Алексея Романчукевича, специалисты вышли откачивают воду с дорог еще ночью. В 7 утра началип расчищать дождеприемные колодцы. На многих улицах решетки ливневки забиты мусором.

В настоящее время бригады работают на улицах Металлургов и Циолковского. Еще 6 тракторов - на раздвижке снежного вала на очагах аварийности в частном секторе. Скоро специалисты расчистят ливневки на Неделина, а с улицы 50 лет НЛМК начнут откачивать воду. Ассенизаторские машины направят в Сселки и ЛТЗ.