В Липецке стали меньше грабить, красть и угонять: в полиции подвели итоги 2020 года

В Липецке наградили лучших сотрудников полиции Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

В УМВД по Липецкой области подвели итоги работы полиции за 2020 год. Основные показатели прокомментировал статс-секретарь – заместитель Министра внутренних дел Российской Федерации Игорь Зубов в режиме видео-конференц-связи.

На коллегии также присутствовали губернатор Липецкой области Игорь Артамонов, председатель областного Совета Павел Путилин, прокурор области Геннадий Анисимов, руководитель СУ СК РФ региона Евгений Шаповалов, начальник УФС ВНГ РФ Сергей Шишмонин, и.о. председателя Липецкого областного суда Геннадий Бурков. Перед обсуждением итогов на заседании наградили отличившихся сотрудников и лучшие отделы полиции области.

Итоги работы полиции в 2020 году Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

Основные показатели работы правоохранительных органов озвучил в докладе начальник УМВД России по Липецкой области полковник полиции Олег Латунов. От подчеркнул, что несмотря на сложную ситуацию по коронавирусу, полицейским удалось улучшить криминогенную обстановку по ряду показателей. Например, на 22,9% стало меньше разбойных нападений, количество угонов снизилось на 21,1%, на 24,2% меньше краж из квартир.

Из других наиболее ярких показателей можно отметить, что за год полицейские выявили 545 фактов коррупции и других преступлений экономической направленности. Государству вернули 219 млн рублей. Кроме этого за год в Липецкой области изъяли 54 килограммов наркотиков и расследовали более 1500 преступлений в этой сфере.

Полиции обозначили задачи на текущий год Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

Еще один положительный момент: в Липецкой области снизилось количество ДТП, и число пострадавших и погибших в них детей. Также было меньше аварий с участием нетрезвых водителей.

Подводя итог, Игорь Зубов поблагодарил за усилия руководителей и сотрудников УМВД. При этом липецким полицейским обозначили задачи на текущий год.