НЛМК организовал обучение более 27 тысяч работников

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Более 91 млн рублей направлено на профессиональную подготовку и повышение квалификации персонала. В течение года обучение прошли более 20,5 тыс. рабочих и более 6,5 тыс. специалистов и руководителей, или почти 100% работников комбината.

В 2020 году связанные с распространением COVID-19 ограничения не остановили учебный процесс. Уже через две недели после введения ограничений в дистанционном формате возобновилось профессиональное обучение по наиболее востребованным направлениям, а также обучение для получения или продления допусков по охране труда и промышленной безопасности. Спустя два месяца после начала пандемии благодаря переходу на онлайн-системы учебный центр НЛМК вышел на докризисный уровень подготовки по всем запланированным направлениям. В настоящее время обучение организовано с соблюдением всех мер безопасности.

НЛМК располагает современной учебно-материальной базой. В нее входят 26 учебных аудиторий, мастерская и три полигона для практических занятий. В процессе обучения сотрудников применяются компьютерные тренажеры, стенды для отработки практических навыков.

Процесс обучения постоянно совершенствуется: внедряются новые образовательные программы, используются современные методы и приемы передачи знаний и навыков. Для профессиональной подготовки сотрудников проводятся лекции и семинары, тренинги, командные и стратегические сессии, дистанционное обучение, индивидуальное обучение на рабочих местах и стажировки. Для мониторинга образовательного процесса проводится регулярная оценка эффективности обучения.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба НЛМК.