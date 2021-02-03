Липецкий водоканал заплатит более 43 млн рублей за отравление реки Усмань

Замор рыбы начался в декабре Фото: Сайт Центрально-Черноземного управления Росприроднадзора

Роспотребнадзор продолжает разбираться в экологической катастрофе на границе Воронежской и Липецкой областей. В реке Усмань в начале декабря прошлого года вода начала массово гибнуть рыба. Отравление реки сказалось на Воронежском биосферном заповеднике.

После сообщений о заморе рыбы, на место выехала лаборатория. За два месяца, с декабря 2020 по январь 2021 эксперты взяли пробы более чем в 10 точках, включая территорию выше и ниже по течению реки. Также отобрали пробы сточных вод очистных сооружений на выпуске «Липецкоблводоканала». Именно водоканал теперь считают одним из виновников экологической катастрофы.

Река приобрела бордовый оттенок Фото: Сайт Центрально-Черноземного управления Росприроднадзора

В январе в очищенных сточных водах, которые шли в реку, обнаружили серьезные превышения концентрации целого ряда вредных веществ. Иона аммония – в 64 раза, анионных поверхностно-активных веществ – в 36 раз, фенола – в 29 раз, марганца – в 17 раз, меди – в 10 раз, цинка – в 9 раз, железа – в 8 раз. Следствием этого стало снижение кислорода в реке. Как сообщает Росприроднадзор, на качество сточных вод в Усмани повлияла ненадлежащая эксплуатации оборудования и превышение объемов поступающих на водоканал стоков.

Накануне в Центрально-Черноземном межрегиональном управлении Росприроднадзора прошло оперативное совещание. В нем участвовали сотрудники воронежской природоохранной прокуратуры, липецкого рыбнадзора, Воронежского заповедника и другие эксперты.

Анализ показал превышения вредных веществ Фото: Сайт Центрально-Черноземного управления Росприроднадзора

В ведомстве напомнили, что за последние два года к Липецкоблводоканалу было много вопросов, разного рода нарушения выявляли неоднократно. На данный момент ущерб от загрязнения реки оценили в 43.4 млн рублей. Эту сумму намерены взыскать через суд.

Но водоканал не единственный источник загрязнения. Пробы из канала у теплиц ООО «Овощи Черноземья» показали превышение меди более чем в 100 раз, фосфор-иона – в 60 раз, цинка – 40 раз, марганца – в 30 раз, фенола – в 19 раз, железа – в 14 раз, нитрит-иона – в 11,25 раз, нефтепродуктов – в 6 раз.

Результаты отправили в администрацию Липецкой области и потребовали принять меры в отношении Водоканала и сельхозпреприятия. Окончательную сумму штрафа и ущерба еще не определили.

Окончательную сумму штрафа еще не подсчитали Фото: Сайт Центрально-Черноземного управления Росприроднадзора

– В ходе проверки в отношении Усманского филиала Липецкого Водоканала выявили 17 правонарушений, – прокомментировал руководитель Центрально-Черноземного межрегионального управления Росприроднадзора Алексей Карякин. – Выдано предписание, устранить все к 31 мая 2021 года. В отношении виновных лиц готовится решение об административном наказании.

В администрации Липецкой области пояснили, что загрязнение реки не игнорировали. Как сообщили в пресс-службе, меры приняли сразу, как только жители сообщили о заморе рыбы. Внеплановые проверки на водоканале проходили с 23 декабря.