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Липецкий водоканал заплатит более 43 млн рублей за отравление реки Усмань

Пробы показали серьезные превышения фенола, марганца, меди, цинка и других отравляющих веществ
Лия МУРАДЬЯНЛия МУРАДЬЯН
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Замор рыбы начался в декабре

Замор рыбы начался в декабре

Фото: Сайт Центрально-Черноземного управления Росприроднадзора

Роспотребнадзор продолжает разбираться в экологической катастрофе на границе Воронежской и Липецкой областей. В реке Усмань в начале декабря прошлого года вода начала массово гибнуть рыба. Отравление реки сказалось на Воронежском биосферном заповеднике.

После сообщений о заморе рыбы, на место выехала лаборатория. За два месяца, с декабря 2020 по январь 2021 эксперты взяли пробы более чем в 10 точках, включая территорию выше и ниже по течению реки. Также отобрали пробы сточных вод очистных сооружений на выпуске «Липецкоблводоканала». Именно водоканал теперь считают одним из виновников экологической катастрофы.

Река приобрела бордовый оттенок

Река приобрела бордовый оттенок

Фото: Сайт Центрально-Черноземного управления Росприроднадзора

В январе в очищенных сточных водах, которые шли в реку, обнаружили серьезные превышения концентрации целого ряда вредных веществ. Иона аммония – в 64 раза, анионных поверхностно-активных веществ – в 36 раз, фенола – в 29 раз, марганца – в 17 раз, меди – в 10 раз, цинка – в 9 раз, железа – в 8 раз. Следствием этого стало снижение кислорода в реке. Как сообщает Росприроднадзор, на качество сточных вод в Усмани повлияла ненадлежащая эксплуатации оборудования и превышение объемов поступающих на водоканал стоков.

Накануне в Центрально-Черноземном межрегиональном управлении Росприроднадзора прошло оперативное совещание. В нем участвовали сотрудники воронежской природоохранной прокуратуры, липецкого рыбнадзора, Воронежского заповедника и другие эксперты.

Анализ показал превышения вредных веществ

Анализ показал превышения вредных веществ

Фото: Сайт Центрально-Черноземного управления Росприроднадзора

В ведомстве напомнили, что за последние два года к Липецкоблводоканалу было много вопросов, разного рода нарушения выявляли неоднократно. На данный момент ущерб от загрязнения реки оценили в 43.4 млн рублей. Эту сумму намерены взыскать через суд.

Но водоканал не единственный источник загрязнения. Пробы из канала у теплиц ООО «Овощи Черноземья» показали превышение меди более чем в 100 раз, фосфор-иона – в 60 раз, цинка – 40 раз, марганца – в 30 раз, фенола – в 19 раз, железа – в 14 раз, нитрит-иона – в 11,25 раз, нефтепродуктов – в 6 раз.

Результаты отправили в администрацию Липецкой области и потребовали принять меры в отношении Водоканала и сельхозпреприятия. Окончательную сумму штрафа и ущерба еще не определили.

Окончательную сумму штрафа еще не подсчитали

Окончательную сумму штрафа еще не подсчитали

Фото: Сайт Центрально-Черноземного управления Росприроднадзора

– В ходе проверки в отношении Усманского филиала Липецкого Водоканала выявили 17 правонарушений, – прокомментировал руководитель Центрально-Черноземного межрегионального управления Росприроднадзора Алексей Карякин. – Выдано предписание, устранить все к 31 мая 2021 года. В отношении виновных лиц готовится решение об административном наказании.

В администрации Липецкой области пояснили, что загрязнение реки не игнорировали. Как сообщили в пресс-службе, меры приняли сразу, как только жители сообщили о заморе рыбы. Внеплановые проверки на водоканале проходили с 23 декабря.

ЧППроисшествия: ЧП