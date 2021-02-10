НЛМК приглашает студентов на онлайн-чемпионат по решению инженерных кейсов

.

Соревнование помогает талантливым студентам и аспирантам улучшить профессиональные знания и повысить шансы на трудоустройство в компанию.

В 2021 году участниками чемпионата смогут стать студенты любых курсов учреждений среднего профессионального и высшего образования. Команды формируются из 3-5 человек в возрасте от 16 до 30 лет. Регистрация участников на чемпионата завершится 14 февраля. Получить ответы на все вопросы, узнать подробности можно в сообществе «РазРеши» в социальной сети «ВКонтакте».

Участники будут решать кейсы: оценивать реальную производственную ситуацию и предлагать наиболее эффективное решение поставленной задачи. Работу команд будут сопровождать наставники от НЛМК. Экспертная комиссия из представителей комбината и преподавателей учебных заведений оценит результаты команд по итогам онлайн-презентаций 11 и 12 марта. Все желающие смогут увидеть онлайн трансляции защиты презентаций.

.

Участники чемпионата получат уникальный опыт решения реальной бизнес-задачи, станут участниками образовательных вебинаров и мастер-классов, познакомятся с лучшими экспертами предприятия. Победителей и призеров соревнований наградят дипломами, памятными призами и сертификатами на обучение. Лучшие команды получат возможность принять участие в полуфинале международного чемпионата «Metal Cup», который пройдет в мае в дистанционном формате.

С 2019 года НЛМК сотрудничает с Ассоциацией «Молодые металлурги» и организаторами международного кейс-чемпионата «Metal Cup». За два года в кейс-чемпионате «РазРеши» уже приняли участие более 100 студентов, 21 из них стали сотрудниками НЛМК.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ.