В Липецке хотят создать торговую сеть с фермерскими продуктами

Для липецких фермеров создадут сеть торговых точек Фото: Юлия КЛЮЕВА

В этот четверг, 11 февраля, в Липецком горсовете состоялась комиссия по экономической и промышленной политике, развитию малого и среднего предпринимательства. Депутаты обсудили состояние потребительского рынка.

В настоящее время в Липецке 1 425 стационарных предприятий розничной торговли. Годом ранее их было 1 387. В 2020 году в городе появились несколько торговых центром и рынок на Европейском. Работают 649 организаций общепита. В 2020 году их насчитывалось 644. В городе 1 096 мест выделили для киосков, павильонов, торговых автоматов. Еще 226 мест - для объектов разносной и развозной торговли. В конце 2020 года действовали 756 договоров на размещение нестационарных объектов и 194 договора на размещение разносной и развозной торговли. Так, в городскую казну поступило более 14 млн рублей.

В этом году власти планируют всерьез взяться за незаконные автолавки. Определить места для развозной и разносной торговли. Привести в порядок их внешний вид. По словам начальника потребрынка города Аси Франценюк, они достигли понимания с предпринимателями. В ближайшее время им покажут новые стандарты.

Поинтересовались парламентарии и судьбой местных производителей. В регионе много мелких фермеров, однако попасть на полки крупных магазинов они не могут. Ася Франценюк заверила, что одна из задач на этот год - создать сеть торговых точек для фермеров. Там они смогут продавать свою продукцию.