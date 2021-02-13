Один из цехов металлургического комбината в Липецке заволокло дымом

Пожар произошел на территории НЛМК Фото: Лия МУРАДЬЯН

ЧП случилось в одном из цехов на территории Новолипецкого металлургического комбината в Липецке этим утром, 13 февраля. Как сообщили «КП-Липецк» в пресс-службе ГУ МЧС региона, задымление произошло в цехе трансформаторной стали, в прокатном отделении.

Сообщение поступило в 9.19 утра. Изначально сообщалось о пожаре, площадь которого составила 20 м2. На тушение подали два ствола генератора пены ГПС-600. Как позже сообщил наш источник на НЛМК, на территории цеха только дым от тления материалов, открытого огня не наблюдается.

Комбинат официально прокомментировал происшествие.

«13 февраля в цехе трансформаторной стали при проведении подрядной организацией демонтажных работ на выведенном из эксплуатации оборудовании произошло задымление без открытого огня. Задымление ликвидируется с участием подразделения МЧС. Цех продолжает работу в штатном режиме» – сообщили «КП-Липецк» в пресс-службе НЛМК

В МЧС уточнили, что на месте происшествия работают 53 человека и 13 единиц техники от системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, от МЧС – 43 человека и 12 единиц техники.

– Начальник Главного управления Василий Разумнов принял руководство по тушению на себя, – уточнили в ведомстве. – В данный момент очаг заполняют пенным раствором при помощи 2 стаолов ГПС600. Из цеха до прибытия пожарных расчетов эвакуировали 10 человек. Погибших пострадавших нет. Тушение продолжается.

В 12.12 дня тление удалось локализовать. В 12.28 ЧП полностью ликвидировали.

На территории данного цеха выпускают анизотропные трансформаторные стали электротехнического назначения.