По итогам конкурсного отбора четверо работников НЛМК прошли во второй тур и стали лауреатами конкурса в номинации «Профессиональные инженеры». Еще трое победили в первом туре, в том числе в номинации «Инженерное искусство молодых».Один из лауреатов Владимир Бобрышов запатентовал восемь изобретений, подал и внедрил свыше сотни рацпредложений, что помогло повысить качество продукции, увеличить производительность и надежность агрегатов, улучшить условия труда на рабочих местах. Его коллега Вячеслав Крюков подал 50 рационализаторских предложений и более 70 инициатив для улучшения условий труда и повышения экологической безопасности. Реализация всех проектов Юрия Душкина позволила достичь экономического эффекта более 140 млн рублей.Конкурс проводится с 2000 года при поддержке международного и российского Союзов научных и инженерных общественных объединений, Академии инженерных наук и других организаций. Он нацелен на привлечение внимания к проблемам качества подготовки инженерных кадров в России, повышение привлекательности труда и профессионализма инженеров, пропаганду достижений и опыта лучших отечественных специалистов. Жюри конкурса заочно оценивает проекты по основным отраслевым направлениям в двух номинациях: «Профессиональные инженеры» и «Инженерное искусство молодых» (до 30 лет).В этом году на конкурс подали заявки более 70 тысяч человек – представителей крупнейших российских компаний. Они прошли предварительный отбор на своих предприятиях и приняли участие в региональном этапе. Победители федерального этапа награждены дипломами, сертификатами, знаками и памятными медалями.Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба НЛМК.