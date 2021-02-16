Группа НЛМК, международная металлургическая компания, сообщает о назначении на должность управляющего директора Новолипецкого металлургического комбината Татьяны Аверченковой. Ранее Татьяна занимала позицию вице-президента по операционной эффективности Группы НЛМК.Вячеслав Воротников, работавший управляющим директором комбината с 2019 года, продолжит работу в компании в качестве советника CEO Группы НЛМК.«Руководство Вячеслава Воротникова пришлось на непростой период пандемии и турбулентного рынка. Тем не менее, НЛМК успешно реализовал амбициозную программу повышения операционной эффективности и завершил ряд крупных инвестиционных проектов. Я хочу поблагодарить Вячеслава за высокий профессионализм и командную работу. Татьяна Аверченкова за 20 лет работы в Группе сформировала уникальный набор профессиональных и управленческих компетенций. Я желаю Татьяне успеха и уверен, что на новой позиции она усилит лидерство нашей компании», - прокомментировал президент Группы НЛМК Григорий Федоришин.Биография Татьяны АверченковойТатьяна работает в Группе НЛМК с 2001 года. Она занимала должность директора по контроллингу и руководящие позиции в дирекции по стратегии. С 2016 года Татьяна занимала позицию вице-президента по операционной эффективности. Под ее руководством была создана Производственная система НЛМК, которая стала одним из основных инструментов реализации стратегии Группы НЛМК. Татьяна является членом Правления Группы НЛМК.Татьяна Аверченкова закончила Липецкий государственный технический университет по направлению «экономика и управление».Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба НЛМК.