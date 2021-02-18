НЛМК начал прививочную кампанию против COVID-19

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Вакцинация организована в поликлинике Новолипецкого медицинского центра с использованием препарата «Гам-КОВИД-Вак» (Спутник V).

Любой сотрудник НЛМК по собственному желанию может записаться на вакцинацию с 8-00 до 16-00 по телефону +7-903-862-27-17 и с 8-00 до 20-00 по телефонам +7-962-351-51-77 или +7-915-850-66-91. Вакцинироваться могут граждане старше 18 лет и без медицинских противопоказаний.

У сотрудников НЛМК также останется возможность самостоятельной записи на вакцинацию с помощью портала Госуслуг, а также непосредственно в государственных медицинских учреждениях по месту жительства.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба НЛМК.