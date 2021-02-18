За нарушение ограничений по коронавирусу липчане за год отдали более 7 млн рублей

В Липецком областном суде подвели итоги работы за 2020 год Фото: Юлия КЛЮЕВА

В этот четверг 18 февраля в Липецком областном суде подвели итоги работы за 2020 год. За этот период суды региона рассмотрели 370 тыс. дел, что на 18 тыс. больше, чем в 2019. Мировым судьям досталось более 294 тыс. дел и материалов, районным судам - свыше 67 тыс. Липецкий областной суд рассмотрел более 7 тыс. дел и материалов.

- В связи с коронавирусом держать удар пришлось и системе правосудия, - отметил и.о. председателя Липецкого областного суда Геннадий Бурков. - С 19 марта по 11 мая суды региона рассматривали только дела безотлагательного характера, дела в порядке приказного и упрощенного производства. За весь период на 42 дня приостанавливалась работа 4 судов в области. COVID-19 переболел каждый 5-ый судья и каждый 8-й сотрудник.

В 2020 году суды Липецкой области пополнили казну РФ почти на 475 млн рублей. Одно из главных достижений судебной системы региона - изменение отношения общества к работе судов. По результатам социологического исследования, 88% липчан верят в независимость судебной системы.

В прошлом году в регионе рассмотрели более 218 тыс. гражданских дел. Из всех исков удовлетворили 94,3%. Почти половина дел касалась коммунальных платежей. Из 2 319 дела по спорам об оплате труда удовлетворено 95,6%. В судах рассмотрели 311 дел в защиту о предоставляемого жилья детям-сиротам. Удовлетворены 95,18% исков. Почти в 3 раза снизилось число дел, связанных с долевым строительством. При этом на 18,1% возросло количество дел о взыскании с граждан кредитной задолженности. В таких моментах суды учитывали обстоятельства должника. В том числе, если денег не было из-за ограничительных мер, связанных с пандемией.

Суды рассмотрели 48 тыс. административных дел. Полностью или частично удовлетворены 92,3% обращений. Почти 41 тыс. дел касались налогооблажения. В связи с выборами в сентябре в Липецкий горсовет, суды получили 22 дела о защите избирательных прав. В основном, кандидаты в депутаты пытались снять с предвыборной гонки своих соперников. Требования удовлетворили только в 1 случае. В 19 - суд отказал. В 2 случаях производство по делу прекратили.

В 2020 году липчане привлекались по статье 20.6.1 КоАП РФ "Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения". Речь идет об ответственности за нахождение в общественных местах, где это было запрещено, за отсутствие маски в магазинах, транспорте и тд.

- Всего рассмотрено 6 847 дел по данной статье, - сообщил зампредседателя Липецкого облсуда Андрей Долбнин. - Обжаловало 58 дел. Суды подходили к ситуациям взвешенно, ведь санкция статьи предусматривает и предупреждение, и штраф. Оштрафовали 3 065 человек, остальным вынесли предупреждение. 270 материалов возвратили, так как были нарушены правила составления протокола.

Липчан штрафовали на сумму от 1 до 7,5 тыс. рублей, Для повторно нарушивших - 7,5 тыс. рублей. К ответственности привлекли 98 индивидуальных предпринимателей, 63 юридических лица, 50 должностных лиц. Штраф для ИП - 30 тыс. рублей. Для юридических лиц - от 50 до 100 тыс. рублей. Общая сумма штрафов - 7 435 900 рублей.