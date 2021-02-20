«Партия пенсионеров» осенью примет участие в выборах в Госдуму

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19 февраля в Финансовом университете при Правительстве РФ началась всероссийская конференция «Партия пенсионеров - стратегия всех поколений». Представители фракции со всей страны обсудят ряд вопросов, которые впоследствии, скорее всего, лягут в основу предвыборной стратегии.

Главное решение, которое, как ожидается, будет принято на мероприятии - это участие «Партии пенсионеров» в осенних выборах в Госдуму.

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Также на конференции будут подняты вопросы о роли старшего поколения в становлении российского посткоронавирусного общества, о реформировании системы здравоохранения и правовой конструкции социального государства.

Представители партии ставят вопрос: «Как снизить уровень бедности в стране?» Для этого нужна новая социальная доктрина России. По мнению сторонников фракции, именно модель социального государства - будущее для российского народа, а социальная справедливость сегодня крайне востребована в обществе.