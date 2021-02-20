В Липецке появятся 3 школы, детский сад и физкультурный центр

В Липецке утвердили план создания городской инфраструктуры в 2021 году Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке утвердили план создания городской инфраструктуры в 2021 году. Как уточнили в пресс-службы мэрии, некоторые объекты начнут строить, а по другим разработают проектно-сметную документацию. Всего в перечне 28 пунктов.

На улице 50 лет НЛМК стартует реконструкция. В ближайшее время пройдут торги. Подрядчик выполнит работы в рамках проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Напомним, реконструкция запланирована на 2021-2022 годы. На это потратят более 600 млн рублей.

В этом году достроят школу в Европейском, физкультурно-оздоровительный центр в районе Опытной станции. Также возведут ФОК на улице Титова, еще один детский сад в Европейском на 280 мест, дорогу в Елецком.

Разработают проект по автомобильной дороге на улице Папина: устройство инженерных сетей, парковочных карманов и остановочных павильонов, пешеходных зон и велодорожек, установка освещения. А также по участку дороги по улице Фрунзе, стадиону в Европейском, школам в Елецком и Звездном.