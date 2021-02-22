В этом году 23 февраля в Липецке пройдет без массовых мероприятий из-за коронавируса. Альтернатива праздничной программе - акции в соцсетях. Под хэштегом #ЗащитимВетеранов запланированы сразу 4 онлайн события. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.Участникам акции \\"Помни своих героев\\" предлагают разместить короткое видео с портретом своего ветерана. Рассказать о его подвиге. Липчан просят написать \\"Письмо Победы\\". Это поздравление ветеранам. Его нужно опубликовать в соцсетях или отправить через сайт волонтерыпобеды.рф. Волонтеры распечатают их и к 23 февраля доставят адресатам.В акции \\"Скажи спасибо лично\\" - опубликовать архивное фото или видео с родными - защитниками Отечества. Это могут быть отцы, братья, дедушки, бабушки. Рассказать их историю, поблагодарить. Или напомнить, как важно просто позвонить близким или зайти в гости к своим старикам. Еще одна акция - \\"Родные объятия\\". Липчанам предлагают выложить фото или видео, где они обнимают своих защитников Отечества.Жительницы Липецка могут отличиться, поучаствовав во флешмобе #НашиЗащитники. Для этого достаточно записать и разместить в соцсетях видеопоздравление военным или работникам силовых ведомств, либо обратиться с благодарностью к коллегам-мужчинам за совместную работу в непростой 2020 год.Также во вторник 23 февраля в ДК \\"Сокол\\" в 10.00 состоится онлайн концерт, посвященный Дню защитника Отечества. В это же время в ОП \\"Студеновский\\" ДК \\"Сокол\\" пройдет час мужества \\"Солдат - всегда солдат!\\". В 12.00 стартует праздничный концерт \\"Гордись, Отчизна, славными сынами!\\" в ДК \\"Матыра\\". Также в полдень начнется концерт в Городском Дворце Культуры.