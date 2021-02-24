НЛМК повышает качество внутрикорпоративного обучения

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Он поможет совершенствовать профессиональные компетенции ремонтного персонала и сократить сроки адаптации новых работников – выпускников базовых учебных заведений.

Класс оснащен многофункциональным учебным стендом для выполнения практических задач. Его использование при обучении позволит нагляднее представить базовые принципы построения промышленной гидравлики и расширить знания в области построения сложных гидравлических систем.

Начинающие рабочие, наладчики и мастера при помощи учебного стенда смогут тренироваться в разработке схем, сборке, отладке и проверки их действия. Квалифицированным рабочим и инженерам работа в классе поможет углубить знания в области сложных гидравлических систем и найти потенциал для увеличения ресурса оборудования. Практические занятия позволят получить навыки монтажа и ввода в эксплуатацию различных гидравлических систем, поиска неисправностей и их устранения.

В классе гидравлики также будут проходить обучение студенты базовых учебных заведений НЛМК перед началом производственной практики.

Класс гидравлики - один из четырех классов, которые откроются в этом году для обучения наиболее востребованных на производстве специалистов ремонтного профиля. Они помогут совершенствовать компетенции механиков, электриков и специалистов по обслуживанию автоматизированных систем управления технологическими процессами.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служб НЛМК.