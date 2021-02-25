Группа НЛМК, международная металлургическая компания, стала победителем премии Rusbase Digital Awards 2021 в номинации «Производство». Премии присуждаются компаниям за цифровые решения, направленные на повышение эффективности бизнеса с помощью инновационных технологий. Группа НЛМК номинировала решение «Гефест» для выстраивания оптимальной внутрицеховой логистики сталеплавильного производства.Сервис «Гефест» работает в одном из сталеплавильных цехов Новолипецкого металлургического комбината. Он позволяет системно планировать перемещение ковшей с жидким металлом по цеху, чтобы не допустить излишнего остывания металла и связанных с этим дополнительных затрат при выполнении плана производства.Цифровое решение на основе математических моделей формирует план-график работы оборудования с учетом текущего объема заказов, а мнемосхема – интерактивная карта цеха – с помощью машинного зрения позволяет определять в режиме реального времени местоположение технологического транспорта и при необходимости перестраивать оперативный план работ. Внедрение сервиса позволяет экономить до 100 млн рублей в год.В программе цифровой трансформации Группы НЛМК задействованы десятки кросс-функциональных команд, которые разрабатывают, внедряют и совершенствуют сотни цифровых решений. В компании создана цифровая экосистема, которая обеспечивает эффективную работу команд, устойчивость создаваемых продуктов, накопление знаний и среду взаимодействия более чем с 30 компаниями-партнерами, в том числе за счет создания собственных платформ совместной разработки и машинного обучения.Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба НЛМК.