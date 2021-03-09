В Липецке проверяют информацию о нападении стаи собак на школьника

После укуса собаки нужно обращаться к врачу Фото: Лия МУРАДЬЯН

Следственный комитет в Липецке начал доследственную проверку по сообщению в СМИ о нападении на школьника стаи собак. По словам родителей 11-летнего мальчика, собаки напали на ребенка, когда тот шел из магазина. Все случилось у здания №47 на улице Минская.

Собаки окружили ребенка и начали кусать, что заметили проезжавшие мимо автомобилисты, которые отогнали псов и спасли мальчика. После инцидента школьник с укусами попал в больницу и сейчас проходит профилактику во избежание бешенства.

Как сообщили в пресс-службе СКР области, все изложенные в СМИ доводы проверяются, по результатам проверки дадут оценку действиям должностных лиц, ответственных за отлов и содержание бродячих животных в городе.

Отметим, что сообщения о стаях бродячих собак поступают с разных районов Липецка еще с конца февраля. Липчане жалуются в соцсетях, выкладывая фото и видео с улиц и дворов многоквартирных домов.

В администрации Липецка сообщили, что больше всего бездомных собак отлавливают как раз на территории Сырского рудника, а также в новых микрорайонах и в Дачном. В управлении главного смотрителя пояснили, что всех бездомных животных отвозят в приют «Счастливый берег», где стерилизуют, прививают, лечат и ставят бирки. Здоровых, не агрессивных и стерилизованных животных отпускают обратно через 20 дней наблюдения. Всего с начала года в Липецке из 100 пойманных бродячих собак на волю отпустили 43 – все с бирками. Заявки на отлов принимают в управлении по телефону 34-01-63 или в Инстаграм городского департамента дорожного хозяйства и благоустройства @depdor.lip.

Как отмечают специалисты, сложнее всего отлавливать стаи, которые живут на территории садоводческих товариществ, на стройках или производственных базах. Поскольку за это собаколовов ждет штраф.

– Организация не имеет права работать на участках, находящихся в частной собственности, так как их владельцы могут подать в суд за нарушение границ и незаконное вторжение, – отметили в управлении.

Собственники должны сами заключить договор с любой законной службой по отлову животных. Это необходимо, чтобы предотвратить распространение бешенства.

В случае нападения бродячей собаки нужно сразу звонить по телефону 112. Специалисты помогут вызвать скорую и передадут обращение в организацию по отлову и в правоохранительные органы. В любом случае после укуса нужно сразу обратиться к врачу и пройти курс прививок.