В Липецке силовики Росгвардии спасли из пожара две семьи с тремя детьми

Две семьи с детьми спасли из пожара в Липецке Фото: Росгвардия.

Серьезный пожар случился в этот четверг, 18 марта, на улице 4-я Лесная в частном секторе Липецка. Там около 11.20 загорелись сразу два дома. Огонь и дым заметили с улицы патрулировавшие на машине территорию сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии.

Силовики тут же бросились на помощь, по пути передали сообщение о случившемся в МЧС. Оказалось, что в обоих дома находятся семьи с детьми. В одном из домов были двое взрослых и двое детей, в другом – семья с одним ребенком.

Троих детей и четверых взрослых вывели сотрудники Росгвардии Фото: Росгвардия.

Не теряя ни секунды, два сотрудники Росгвардии оперативно вывели людей из пожара. Всего спасли четверых взрослых и троих детей. Сразу после эвакуации, когда люди уже были в безопасности, на место прибыли пожарные и спасатели.

Как сообщили «КП-Липецк» в пресс-службе регионального управления Росгвардии, сотрудники вневедомственной охраны также помогали пожарным и при тушении. В ГУ МЧС по Липецкой области уточнили, что на момент прибытия пожарных, дома были охвачены огнем по всей площади. С пожаром боролись три подразделения МЧС. К счастью, крупный пожар обошелся без жертв. Что стало его причиной, теперь будут выяснять эксперты.