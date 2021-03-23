В Липецке заново выберут подрядчика для реконструкции улицы 50 лет НЛМК

Подрядчика, который зайдет на улицу 50 лет НЛМК в Липецке, выберут в конце марта Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

Подрядчика, который проведет реконструкцию улицы 50 лет НЛМК в Липецке, окончательно выберут в конце марта. Определить победителя аукциона должны были раньше, но произошла заминка.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, одна из организаций пожаловалась в региональное управления ФАС. Участник торгов пояснил, что заказчик разместил не всю проектно-сметную документацию, а также не указал идентификационный код закупки. Из-за этого организация не смогла сформировать предложения. По мнению компании, данные действия ограничили число участников аукциона.

В УФАС жалобу признали необоснованной. При этом выявили, что заявки участников без необходимого опыта работы неправомерно отклоняли. Антимонопольная служба постановила рассмотреть заявки повторно до конца марта. Так, победителя выберут среди 4 компаний - воронежских и липецких.

Напомним, что работы в районе Манеже должны стартовать в апреле. Сначала планируется обустроить объездные пути. После начнется сама реконструкция. Специалисты приведут в порядок 1,7 км улично-дорожной сети, оборудуют карманы для автобусов, пешеходные зоны и велодорожки. Появятся ливневки, очистные сооружения. Обновленную территорию липчане оценят осенью 2022 года.