Проект НЛМК стал призером конкурса GRADUATE AWARDS 2021

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Профориентационный проект НЛМК «Корпорация ДЕТИ» занял третье место в номинации «Лучшая программа по работе со школьниками» всероссийского конкурса Graduate Awards – 2021.

Конкурс Graduate Awards нацелен на продвижение лучших практик в области работы с выпускниками и молодыми специалистами. Представленные на конкурс проекты оценивает жюри независимых экспертов в области управления персоналом и представителей компаний, вузов, поставщиков консалтинговых услуг для поддержки HR-процессов.

Проект «Корпорация ДЕТИ» реализуется с 2020 года совместно с фондом «Хранители Детства» и благотворительным фондом «Милосердие». Он рассчитан на школьников Липецка - детей сотрудников НЛМК и детей, оставшихся без попечения родителей. Проект знакомит участников с разными профессиями и содействует осознанному выбору будущей профессии и карьеры, в том числе, в НЛМК.

В 2020 году участники прошли профориентационные тестирования, консультации с участием ведущих российских экспертов, посетили лекции и различные организации Липецка. В этом году ребят ждут очные тренинги по саморазвитию и улучшению взаимоотношений с родителями, встречи с успешными профессионалами из разных сфер деятельности, мастер-классы на рабочих местах родителей и тематические экскурсии на предприятия города. При поддержке наставников участники проекта смогут пройти стажировки на НЛМК и в компаниях региона.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ.