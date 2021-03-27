Липецких росгвардейцев поздравили с с 210-летием войск правопорядка Фото: Юлия КЛЮЕВА

В эту субботу, 27 марта, исполняется 210 лет войскам правопорядка и 5 лет Федеральной службе войск национальной гвардии РФ. В честь этого события для липецких росгвардейцев устроили концерт в ОЦКНТиК.

Липецких росгвардейцев поздравили с с 210-летием войск правопорядка Фото: Юлия КЛЮЕВА

- За историю своего существования войска правопорядка принимали участие во всех значимых событиях нашей Родины, - выступил с речью начальник регионального Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ Сергей Шишмонин Сергей. - Сотрудники Росгвардии показали себя высокими профессионалами. Они оказывают большое содействие в обеспечении общественной безопасности нашей страны. Желаю всем присутствующим в этом зале крепкого здоровья, удачи и чтобы безумный энтузиазм и вдохновение помогали вам в жизни.

Липецких росгвардейцев поздравили с с 210-летием войск правопорядка Фото: Юлия КЛЮЕВА

Сергей Шишмонин также поблагодарил ветеранов, которые поддерживают воинские традиции и помогают в военно-патриотическом воспитании молодежи. Начальник региональной Росгвардии вспомнил тех, кто отдал свою жизнь, выполняя свой долг и защищая Родину.

С праздником росгвардейцев поздравил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Глава региона сказал, что войска правопорядка очень нужны государству и гражданам. И поблагодарил за самоотверженный труд.

Липецких росгвардейцев поздравили с с 210-летием войск правопорядка Фото: Юлия КЛЮЕВА

Затем бойцов спецназа наградили орденами и медалями за мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебных обязанностей. Отличившимся росгвардейцам вручили благодарственные письма. После чего перед зрителями выступили творческие коллективы Липецка.

Липецких росгвардейцев поздравили с с 210-летием войск правопорядка Фото: Юлия КЛЮЕВА

Липецких росгвардейцев поздравили с с 210-летием войск правопорядка Фото: Юлия КЛЮЕВА

На сегодняшний день под защитой вневедомственной охраны Росгвардии в регионе находится более 6 300 объектов. В 2020 году наряды охраны более 9 тыс. раз выезжали по сигналу "Тревога". Росгвардейцы задержали свыше 780 правонарушителей, из которых 28 находились в розыске.