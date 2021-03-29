«Новые люди» помогут реализовать проекты липчан по улучшению жизни

От региона на конкурс подали 188 заявок.

Долгожданный финал «Марафона идей» состоялся на прошлой неделе в Липецке. Партия «Новые Люди», объявившая этот масштабный конкурс, 26 марта назвала победителей в регионе.

Напомним, марафон стартовал 12 февраля. Его цель - поддержать инициативы неравнодушных людей, которые хотят улучшить жизнь города, региона и целой страны.

В ФИНАЛ ВЫШЛИ 10 ЛИПЧАН

Финальный этап «Марафона идей» начался 15 марта. Большинство из участников - парни и девушки в возрасте от 18 до 35 лет. Всего из 65 регионов поступило 15 327 заявок. Самая взрослая претендентка - 75-летняя пенсионерка из Оренбурга. Самый молодой - 18-летний выпускник колледжа из Владивостока.

От Липецкой области на конкурс подали 188 заявок. Липчан больше всего тревожат проблемы, касающиеся социальной сферы, образования, экологии, урбанистики, трудоустройства и создания рабочих пространств.

В финал вышли 10 человек. Чьи инициативы стали лучшими, решили члены жюри: координатор региональных отделений партии «Новые Люди» Юлия Баранникова, секретарь регионального отделения в Липецкой области Юлия Соловьева, заместитель председателя природоохранного комитета Липецкого областного совета депутатов Андрей Кочеров, генеральный директор ООО «ЗМУ Форвард» Игорь Басинских, президент региональной общественной организации детей с ограниченными возможностями здоровья «Школа мастеров» Марина Репникова.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ - ЗДОРОВЬЕ И ЭКОЛОГИЯ

С приветственным словом к финалистам обратилась Юлия Баранникова.

- Приятно, что «Марафон идей» нашел такой отклик в сердцах липчан, - отметила координатор региональных отделений. - Липецк - особенный город. Один из наиболее активно развивающихся в Черноземье. Тем отраднее, что из города металлургов поступило огромное количество заявок в социальной сфере, дополнительного образования. Мы в очередной раз убедились: здесь живут люди в широкой душой и большим сердцем.

Юлия Баранникова.

Многие участники в своих инициативах обратили внимание на проблемы людей с ограниченными возможностями здоровья. Эксперты также отметили проект в сфере образования под названием «Клуб вожатского мастерства «Олимп». Его задача - не только обучить молодых людей деятельности вожатых, но и дать им полезные навыки, которые пригодятся в любой профессиональной сфере. Также прозвучали идеи, как улучшить экологию.

ПОБЕДИТЕЛИ РАЗДЕЛИЛИ 300 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

Победителей конкурса «Марафон идей» определяли по нескольким критериям: польза обществу, социальность проекта, продуманность. Вознаграждение в 300 тысяч рублей разделили между собой три проекта.

Елена Логачева и Евгения Лесных стали победительницами, презентовав свое детище под названием «Beauty-терапия». На полученные средства липчанки создадут обучающий курс для женщин, которые хотят жизненных изменений. С участницами будут работать психологи, стилисты, визажисты, тренеры.

Роман Торшин победил с проектом «Первый в Липецкой области коливинг-центр». Коливинг - это симбиоз хостела и коворкинга, в котором можно будет одновременно жить, работать и общаться с единомышленниками. Так в регионе появится модная точка притяжения для молодых и активных людей.

300 тысяч рублей разделили между собой три проекта.

Дарья Хозяева выиграла конкурс, представив свою идею «Мечты сбываются». Это благотворительный фотопроект для детей-инвалидов, которые смогут попробовать себя в роли профессиональных моделей.

- У меня есть знакомые, которые воспитывают таких детей. И я знаю, как им тяжело, - поделилась Дарья. - Через проект я хочу помочь им поверить в себя. Мы арендуем студию, подключим фотографов, визажистов. В планах - снять фильм, который покажет преображение этих деток. Какими они были, когда пришли в проект, и результат. Я думаю, для них это будет незабываемый и полезный опыт.

После награждения финалисты и победители «Марафона идей» обменялись контактами. Участники конкурса, в шутку называвшие друг друга конкурентами, уже задумались над новыми совместными проектами.

А с идеями, которые не прошли в финал, партия «Новые Люди» также продолжит работать в рамках своей дальнейшей деятельности.