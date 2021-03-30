НЛМК организовал турнир по теннису

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На НЛМК завершились вторые в этом году соревнования в рамках Спартакиады-2021 – крупнейшего в регионе круглогодичного первенства с участием спортсменов всех цехов предприятия и ряда липецких компаний. Турнир по настольному теннису прошел с соблюдением всех мер безопасности, связанных с распространением коронавируса.

За спортивный трофей боролись 24 команды. По итогам всех поединков первое место в турнире заняла команда конвертерного цеха №2. Второй стала сборная команда цеха по ремонту прокатного оборудования и дирекции по автоматизации технологических процессов. Третье место завоевали теннисисты компании НЛМК-Инжиниринг. В личном зачете не было равных Сергею Гостеву, представителю НЛМК-Инжиниринг.

В текущем зачете Спартакиады лидируют спортсмены кислородного цеха, управления железнодорожного транспорта и НЛМК-Инжиниринг.

Ожидается, что до конца года пройдут соревнования по баскетболу, волейболу, миди- и мини-футболу, бадминтону, бильярду, городкам, дартсу, легкоатлетическому и силовому двоеборью, кроссу, гиревому спорту, стендовой стрельбе, стрелковому полиатлону, эстафетному плаванью, легкоатлетической эстафете.

Продолжится сдача нормативов всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). В 2021 году спортивные объекты клуба «Липецкий металлург» будут открыты как для сотрудников НЛМК, так и для всех жителей города. В пулевом тире можно будет получить навыки по безопасному обращению с винтовкой и пистолетом, а на стрелково-стендовом комплексе – поупражняться в стрельбе по летающим мишеням.

Следующий вид Спартакиады-шахматы. Поболеть за любимые команды можно 8-9 апреля в Шахматном клубе на ул.Неделина,20.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба НЛМК.