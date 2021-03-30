Под Москвой арестовали мужчину, который предлагал липчанам свеситься вниз с крыш высоток

В Московской области задержали мужчину, который предлагал липчанам гулять по крышам Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Московской области задержали фетишиста, который несколько лет назад предлагал липчанке ввязаться в опасную авантюру. В 2018 году в "КП-Липецк" обратилась девушка - неизвестный присылал ей странные сообщения в соцсети. Он скинул фотографии людей, которые свешивались с крыши, и спросил, не хочет ли липчанка повторить аналогичный трюк. Даже предложил приехать в Липецк, чтобы вместе взобраться на крышу и сделать снимки.

В Московской области задержали мужчину, который предлагал липчанам гулять по крышам Фото: Екатерина ФРОЛОВА

В ходе диалога собеседник представился Никитой. Сказал что работает бортпроводником и даже прислал фотографию своего загранпаспорта. Но толком не смог объяснить, зачем ему нужны фото людей, свисающих с крыш: "У меня коллекция таких. Я даже не знаю, как объяснить. Можешь считать это моим фетишем. Нравится просто такое". В итоге липчанка отказалась от странной затеи. А аккаунт, с которого писал злодей, удалили.

На днях предполагаемого фетишиста задержали в Московской области. Им оказался 32-летний мужчина.

- Злоумышленник манипулировал сознанием несовершеннолетних, используя особые приемы психологического воздействия, - прокомментировали в пресс-службе МВД России. - В переписке с несовершеннолетними он призывал их участвовать в так называемом руфинге – смертельно опасных прогулках по крышам, сопровождающихся онлайн-трансляцией и экстремальными фотоснимками. Затем мужчина требовал отправлять все медиафайлы ему для проверки, обещая моментальное денежное вознаграждение.

Полицейские обыскали квартиру подозреваемого. Они изъяли сотовый телефон и цифровые носители. В мобильном правоохранители нашли фото и видео, которые доверчивые подростки присылали москвичу.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30, ст.105 У РФ. Мужчину подозревают в покушении на убийство. Фигуранта заключили под стражу. Граждан, пострадавших от деятельности злодея, просят позвонить по телефону 8-(495)-690-44-51.