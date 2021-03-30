Депутаты вынесли предупреждение мэру Липецка за ошибки в декларации о доходах

В Липецком горсовете обсудили нарушения в декларации о доходах Евгении Уваркиной за 2019 год Фото: Липецкий городской совет депутатов

В этот вторник, 30 марта, в Липецком горсовете прошла очередная 7 сессия. Депутаты обсудили нарушения в декларации о доходах за 2019 год, которую предоставила мэр города Евгения Уваркина.

Представители регионального управления по вопросам противодействия коррупции провели проверку и установили, что в документах глава Липецка не указала 2 счета. Ошибка крылась и в доходе супруга Евгении Уваркиной - он был разделен на 2 части. Не значилась в декларации 1/3 доли квартиры площадью 49,2 кв.м. А также несколько счетов дочерей с доходами 58,71 рублей и 2,93 рубля.

- Анализ материалов проверки, а также объяснений Евгении Уваркиной свидетельствует о том, что нарушения антикоррупционного законодательства были допущены по неосторожности, и являются несущественными, - пояснил начальник управления Анатолий Чичев.

Мэр Липецка прокомментировала, что нарушения в декларации - это человеческие ошибки. И она не собиралась скрывать свои доходы. Уваркина отметила, что не снимает с себя ответственности за допущенные ошибки. И пообещала впредь быть внимательнее.

Как сообщили в пресс-службе горсовета, нарушения, выявленные в ходе проверки, признали несерьезными. Парламентарии вынесли главе Липецка предупреждение.