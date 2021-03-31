На НЛМК соревновались лучшие сталевары

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В ходе состязаний определяли лучшего сталевара установок внепечной обработки стали среди работников двух конвертерных цехов.

Конкурсанты демонстрировали жюри знания требований охраны труда, производственной системы, интегрированной системы менеджмента Группы НЛМК. Работники также отвечали на вопросы о последовательности технологического процесса и действиях персонала при возникновении нештатных ситуаций.

Практическое задание конкурса включало обработку плавки на двух ключевых агрегатах сталеплавильного производства - «печь-ковш» и вакууматоре. Жюри оценивало соблюдение правил охраны труда и промышленной безопасности, технологии обработки плавки, правильный выбор оптимальных параметров для получения заданного химического состава стали, скорость выполнения операции по измерению температуры металла.

Лучше других с конкурсным заданием справился Игорь Сироткин, представитель конвертерного цеха № 2. Победителю, а также призерам - Михаилу Аверину и Вячеславу Лунину будут вручены дипломы, сувениры и денежные премии.

В 2021 году на комбинате пройдут 57 различных конкурсов профессионального мастерства, в том числе 50 - по основным рабочим профессиям. Впервые будут соревноваться оцинковщики горячим способом, вальцовщики по сборке и перевалке клетей, автослесари, помощники машинистов тепловозов, машинисты бульдозеров и лаборанты по физико-механическим испытаниям.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба НЛМК.