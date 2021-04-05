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Экологические проблемы промышленного города решаются быстрее, если о них не просто рассуждать либо жаловаться в официальные органы. Более действенно, когда общая картина нарушений (и способы их устранения) становится публичной, и проблемы решаются всем миром. Одновременно жители узнают и достоверную информацию, ломаются стереотипы - «страшилки».

Информационный ресурс Липецк: ЭкоЛогичный город объединил в соцсетях уже около 3 тысяч неравнодушных липчан. Они следят за состоянием воды и воздуха в городе, рассказывают о практиках ответственного отношения к окружающей среде, помогают заботиться о природе. Листаем новостную мартовскую подборку.

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Воздух чище, лесов больше, сбор мусора - раздельный

В Липецке снизился показатель КИЗА (комплексный индекс загрязнения атмосферы) – с очень высокого до низкого. Если в 2000 году он был 25, в 2012 — 8,1, то с 2014 значение индекса выше 3 не поднимается. Похожие показатели в Нижнем Новгороде, Туле и Самаре, городах без крупной промышленности. А в Москве, Челябинске и Нижнем Тагиле повышенный уровень КИЗА.

Мы на 4 месте среди городов с полумиллионным населением по уровню раздельного сбора мусора. В Липецке более 70% контейнерных площадок оборудованы емкостями для разных видов отходов. И жители используют их по назначению. Кстати, в городском дворце молодежи «Октябрь» снова начинается сбор пластиковых крышечек. Липчане всегда с удовольствием участвуют в акции, в прошлом году они собрали почти 700 кг крышечек. Собранный пластик переработают на заводе «ПолиПласт» в новые полезные вещи. Средства, полученные от сдачи вторсырья, пойдут на покупку необходимых вещей для детей из Елецкого дома ребенка. Акция продлится до 15 мая, вы точно успеете набрать и сдать мешок-другой вторсырья.

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Почти 300 га лесов восстановили в прошлом году в Липецкой области. Много это или мало? Сравните: в прошлом году в нашем регионе из-за пожаров потеряно 17 га лесов. Выходит, что восстановили в 17,5 раз больше. Молодые деревья сажали работники лесничеств и многочисленные волонтеры в девяти лесничествах нашего региона.

Цель федерального проекта «Сохранение лесов» - 100%-ная замена утраченных деревьев новыми. Для этого необходимо высаживать 1,5 млн га лесов в год, и к такому балансу мы должны прийти к 2024 году. Цель достижимая, в 2020 году по всей стране восстановили почти 1,2 млн га.

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Переход на «зеленую» энергию и очистка рек

Миллионы человек 27 марта, участвуя в «Часе Земли», выключили дома свет на 60 минут. В 2020 г. липчане активнее всего участвовали в «Часе Земли», благодаря чему Липецк стал «столицей» акции в России. Как на деле перейти на «зеленую «энергию? Это не только растущая популярность солнечных панелей, которые устанавливают на крышах своих домов. Но и использование мускульной силы — поездка в магазин на велосипеде вместо автомобиля, установка ветряков и накопителей электроэнергии тоже доступны каждому. Даже черная бочка на крыше летнего душа — также способ нагрева воды без использования «традиционных» источников энергии.

Еще одна цифра: всего 3% воды в мире является пресной. Загрязнение пресной воды уменьшает наши водные запасы и уже сейчас может вызвать дефицит питьевой воды. Беречь естественные водоемы надо уже сейчас.

В Липецкой области несколько лет идет активная очистка рек. Прошлым летом были очищены Дон, русло и берега рек Воронеж и Ягодная Ряса. В Матырское водохранилище после расчистки выпустили мальков белого амура и сазана. Эти рыбы питаются водными растениями и не дают водоемам зарастать камышом и осокой.

Владимир КУЛИК.