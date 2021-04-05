Жителям Данкова продлили бесплатный проезд из-за затопленного моста

В Липецкой области жителям Данкова продлили бесплатный проезд в автобусах Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Данкове продлили бесплатный проезд на автобусах предприятия ООО "Данковский экспресс". Причина тому - затопленный пешеходный мост. Об этом сообщил на своей странице в инстаграм глава Данковского района Валерий Валеев. Местные жители смогу бесплатно ездить в общественном транспорте до среды 7 апреля включительно. Единственный нюанс - эта мера не распространяется на частных перевозчиков.

Напомним, Дон этой весной сильно разлился. Временную пешеходную переправу через реку закрыли, а по окружной дороге пустили автобусы с интервалом в 15 минут. Как только вода уйдет, специалисты восстановят пешеходное движение.

В Данкове также затопило сцену на набережной, вода зашла под амфитеатр. Власти уверяют, что беспокоиться не стоит - конструкции обшиты деревом лиственницы и пропитаны специальным материалом. А железобетонные сваи могут выдержать даже полное затопление. После паводка подрядчик сделает косметический ремонт объектов.

Администрация района окажет помощь жителям из многодетных, малообеспеченных семей, пенсионерам и другим категориям граждан, которые нуждаются в финансовой поддержке, с учетом жизненной ситуации.