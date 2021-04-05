"Бесхребетные": мэр Липецка сорвала рекламные баннеры и вызвала полицию в киоск

В Липецке проверили, как соблюдают порядок в Октябрьском округе Фото: скриншот с видео

В этот понедельник, 5 апреля, мэр Липецка Евгения Уваркина объехала Октябрьский округ. Причина тому - жалобы жителей на некачественную уборку придомовых территорий, контейнерных площадок и общественных мест. Глава города проверила, как за территориями следят городские службы, управляющие компании и бизнесмены. Результаты неутешительны.

Контроль за структурами, которые отвечают за городские территории, лежит на управлениях округами. Но свою работу они не выполняют.

- Во дворах грязно, рядом с киосками, автомастерскими – тоже, предприниматели вывешивают баннеры, которые не соответствуют правилам, но им никто даже пальцем не грозит! - возмущается в своем инстаграм Евгения Уваркина. - Мы хотим, чтобы в первую очередь округа наладили взаимодействие с бизнесом, управляющими компаниями и городскими службами, чтобы специалисты стали контролёрами – поставили задачу и проверили, как её выполнили.

Глава города, в прямом смысле, рвала и метала. Назвав ответственных за порядок бесхребетными, она сорвала незаконно размещенные баннеры. Собственнику одной из вывесок должны были вручить предписание о демонтаже на прошлой неделе, однако он проигнорировал встречу. Владелец баннера, кричащего о продаже алкоголя в киоске, на связь не вышел. Продавец же отказалась предоставлять документы на объект. Проверяющие вызвали полицию.

Не поздоровилось и собственникам шиномонтажных мастерских на улице Кривенкова. Уваркина пристыдила их за облезлую краску на воротах гаражей и грязь вокруг. Многим она позвонила лично.

В Липецке проверили, как соблюдают порядок в Октябрьском округе Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

На улице Катукова картина не лучше - разбросанный мусор, контейнерная площадка не покрашена, автомобили припаркованы на газоне. Здесь явные недоработки УК, оператора, который вывозит мусор, а также сотрудников управления округом, которые не смогли договориться с жителями обустроить парковку в рамках "Инициативного бюджетирования". С помощью программы можно создать дополнительные места для машин, благоустроить территорию. Для этого жителям нужно внести 6% от суммы затрат. А сотрудникам округов помогать липчанам пройти все этапы - от согласования до реализации проекта.

Мэр пообещала продолжить внезапные проверки в Липецке. По их результатам будут принимать решения, в том числе кадровые.