Учения под Липецком: парашютисты боролись с огнем, с самолета сбрасывали листовки, а кинологи искали детей в лесу

Под Липецком прошли учения МЧС Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

В минувшую пятницу, 9 апреля, под Липецком прошло крупномасштабное учение по тушению лесного пожара. По замыслу, рядом с селом Вербилово вспыхнул лес. Огонь начал распространяться в сторону населенного пункта.

Под Липецком прошли учения МЧС Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, на защиту села бросили силы и средства маневренной группы муниципального образования. К ним присоединились добровольная пожарная команда, спасательные подразделения МЧС и УГПСС, лесопожарного центра. За ситуацией следили с помощью беспилотников. А с вертолета МИ-8 десантировались 4 парашютиста, чтобы помочь бороться с пламенем.

Через громкоговорители полицейские на машинах оповестили местных жителей о "ЧП". Сотрудники местной администрации развесили объявления по селу и рассказали об угрозе пожара. С самолета Як-18Т сбросили листовки с призывом покинуть село. Спасатели эвакуировали липчан из зоны огня. Пострадавшим оказали необходимую помощь медики. Кинологи и спасатели УГПСС искали детей в лесу.

Под Липецком прошли учения МЧС Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Специалисты регионального Роспотребнадзора сделали замеры ПДК продуктов горения в воздухе. А эксперты установили очаг и причину пожара. Энергетики восстановили электроснабжение в селе.

Беспилотники подтвердили, что пожар локализовали. Однако, во время тушения пожарные обнаружили взрывоопасный предмет времен Великой Отечественной войны. Здесь понадобилась помощь пиротехнической группы УГПСС. Специалисты разминировали и уничтожили боеприпас.

После учений провели выездное заседание. Собравшиеся обсудили, как в регионе готовятся к пожароопасному периоду.

Под Липецком прошли учения МЧС Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.