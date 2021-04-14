В Липецке улицу Зегеля закроют на ремонт до конца июля

На следующей неделе в Липецке перекроют улицу Зегеля Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В Липецке перекроют улицу Зегеля. Движение планируют остановить в ночь на понедельник, 19 апреля. Напомним, на участке стартует ремонт. По словам подрядчика, так работы выполнят раньше срока. Так, по контракту ремонт должен закончиться до 31 августа. Если перекрыть улицу, то крайний срок - конец июля.

Среди аргументов в пользу временного ограничения движения - минимум работ по ночам. Жильцы рядом стоящих домов смогут спокойно спать. Также на дороге расположено более 100 колодцев. После срезки асфальта, они будут возвышаться над проезжей частью и мешать автомобилистам.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, схему перекрытия уже направили на согласование в ГИБДД. Варианты объезда липчанам сообщат чуть позже. В настоящее время специалисты прорабатывают изменения в схемы автобусов. Скорее всего, пассажирский транспорт пустят по улице Плеханова.

Ремонт дороги и пешеходных зон на улице Зегеля проведут в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги". На участке от кольца у площади Плеханова до площади Героев подрядчик срежет старое покрытие, уложит 2 слоя нового асфальта. Появится велодорожка, новая плитка на тротуарах. Специалисты приведут в порядок светофоры, дорожные знаки и дождеприемные колодцы.