Ремонт на улице Зегеля в Липецке: схема объезда и новые маршруты автобусов

В Липецке улицу Зегеля закрывают на ремонт Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

Скоро в Липецке на улице Зегеля стартуют ремонтные работы. Участок от кольца улицы Плеханова до Гагарина перекроют в ночь с 23 на 24 апреля. Как сообщили в пресс-службе мэрии, в ближайшее время на Улице Зегеля установят необходимые знаки и информационные щиты.

Так, в районе кольца на пересечении улиц Плеханова и Зегеля появятся дополнительные направляющие островки, которые ограничат заезд к детской поликлинике №1 со стороны площади Плеханова. Их обустроят, чтобы избавиться от заторов и снизить аварийность. Также на всем протяжении улицы заменят перпендикулярные парковочные карманы на параллельные, а также асфальт и дождеприемные решетки. Установят дорожные знаки, запрещающие парковку в часы пик. Специалисты обновят бордюры, дорожные знаки и разметку.

Схема движения во время перекрытия улицы Зегеля в Липецке Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

Автомобилисты смогут объехать перекрытый участок по улицам Угловая, Пролетарская, Желябова, Плеханова, Липовская, Семашко, Верхняя Логовая. Общественный транспорт будет ходить по улице Плеханова. Так, маршрут автобуса №36 в сторону Сырского Рудника поедет по схеме "Железнодорожный вокзал - улица Гагарина - площадь Героев - улица Плеханова, площадь Соборная - Петровский проезд - площадь Революции - далее по привычному маршруту". А в сторону Железнодорожного вокзала - "... площадь Революции - площадь Театральная - улица Плеханова - площадь Героев - далее..".

Маршрут автобуса №345 - ".. - улица Гагарина - Ленина - площадь Соборная - улица Плеханова - площадь Героев - ..". Транспорт №300 поедет через улицы Студеновская и Гагарина, не заезжая на Плеханова.

Напомним, что с инициативой перекрыть участок выступил подрядчик. Так работы выполнят раньше срока по договору - к концу июля. Подробности здесь.