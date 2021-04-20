НЛМК стал победителем конкурса РСПП в экологической номинации

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Новолипецкий металлургический комбинат стал победителем в номинации «За экологическую ответственность» конкурса Российского союза промышленников и предпринимателей «Лидеры российского бизнеса».

В 2020 году НЛМК реализовал более 100 природоохранных мероприятий, большая их часть направлена на улучшение качества воздуха. Завершена масштабная реконструкция двух доменных печей и двух конвертеров, что позволило сократить эмиссию контролируемых веществ на 9 тыс. тонн. Всю образующуюся пыль улавливает высокоэффективные газоочистки со степенью очистки 99,9%, что соответствует наилучшим доступным технологиям. Был также введен в строй комплекс безводного охлаждения доменного шлака, который позволяет в 3,5 раза сократить эмиссию сероводорода.

При определении общего результата учитывались наличие на предприятии сертифицированной системы экологического менеджмента и успехи в области экономии ресурсов. Доля воды в замкнутом водообороте на НЛМК находится на стабильно высоком уровне – 98%, на предприятии повторно используется 100% вторичных железосодержащих ресурсов. С 2009 года комбинат прекратил сброс промышленных стоков в реку Воронеж. Показатели эмиссии парниковых газов компании находятся на уровне существенно ниже среднего по отрасли. За последние 20 лет компания вложила в природоохранные мероприятия свыше 1,3 млрд долларов, эти инвестиции позволили, в том числе, снизить интенсивность эмиссии в атмосферу более чем в два раза.

Конкурс под эгидой Российского союза промышленников и предпринимателей нацелен на содействие устойчивому развитию отечественных компаний, продвижение лучших практик в социально-экономической и экологической сферах.

По итогам 2020 года всемирная ассоциация производителей стали worldsteel признала Группу НЛМК лидером в области устойчивого развития (Sustainability Champion).

Фото: пресс-служба НЛМК.