В 2021 году на ремонт дорог в Липецке хотят потратить более 151 млн рублей

На ремонт дорог в Липецке планируют потратить более 151 млн рублей Фото: Юлия КЛЮЕВА

В эту среду, 21 апреля, в Липецком горсовете состоялась комиссия по бюджету и муниципальной собственности. Депутаты рассмотрели очередные поправки в главный финансовый документ города на 2021 год.

По словам председателя департамента финансов мэрии Татьяны Григоровой, по доходам казна вырастет на 816,9 млн. По расходам - на 819,3 млн рублей.

На переселение из ветхого и аварийного жилья направят 451,9 млн рублей. Ремонт дорог обойдется в 151,4 млн рублей: реконструкция проспекта Победы и улицы Баумана - 84,8 млн, ремонт объездных путей по улице 50 лет НЛМК - 18 млн, строительство дорожно-транспортной инфраструктуры микрорайона "Елецкий, Опытной, Стаханова, Катукова - 48,6 млн рублей.

Как сообщили в пресс-службе горсовета, на строительство садиков в 32 и 33 микрорайонах нужно 29,4 млн рублей. А на выплату ежемесячного вознаграждение за классное руководство - 172,7 млн рублей.

Уменьшился объем межбюджетных трансфертов на рекультивацию полигона "Орлиный Лог" - 10,3 млн, на разработку проектно-сметной документации по рекультивации земель в районе Северного Рудника - 500 тыс. рублей, на создание мест накопления ТКО и покупку оборудования - 5,6 млн рублей.

Оставшиеся в бюджете деньги планируют направить на исполнение судебных решений - 2,2 млн рублей, развитие системы оповещения граждан о ЧС - 700 тыс., обустройство площадки для пляжного волейбола на ЛТЗ. А также увеличить премии гражданам, занесенным на Доску Почета "Трудовая слава города Липецка".

Так, по доходам Бюджет составит 13,2 млрд рублей, по расходам - 13,8 млрд рублей.