К купальному сезону на пляжах Липецка обновят раздевалки и песок

В ближайшее время в Липецке начнут готовиться к купальному сезону Фото: Юлия КЛЮЕВА

Скоро в Липецке начнется подготовка пляжей к купальному сезону. Городские службы наведут порядок на Центральном, Сокольском, Новолипецком пляжах и в районе ЛТЗ. Территории очистят от мусора. Обновят и покрасят пляжное оборудование, установят информационные стенды, буйки и лягушатники.

На Центральном пляже проведут 2 этап благоустройства. Там появятся новые кабинки для переодевания, лавочки, урны, питьевые фонтанчики. Напомним, что пляж станет единой зоной отдыха вместе с Зеленым островом и старой частью Нижнего парка.

На Сокольском пляже вместо устаревшего оборудования установят новое: раздевалки, малые архитектурные формы. Специалисты отремонтируют мост между частным сектором и пляжем. На территорию в районе НЛМК завезут новый песок. На пляже у ЛТЗ покрасят теневые навесы, лавочки и кабинки.

В мае специалисты проверят качество воды в реке Воронеж, возьмут пробы во всех питьевых фонтанчиках. Водолазы обследуют и очистят дно от водорослей и мусора. Если заключения о результатах исследования воды в реке будут положительными, а эпидобстановка благоприятной, то купальный сезон откроют 1 июня. А Центральный пляж - после завершения благоустройства.