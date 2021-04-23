В Липецке проверяют историю об отказе врачей помочь травмированной пенсионерке

СКР проверяет историю про непринятую врачами пенсионерку Фото: Лия МУРАДЬЯН

В Липецкой области разбираются в истории с травмированной пенсионеркой, которая, судя по сообщению в соцсетях, произошла еще в начале марта. Как пишет общественный деятель и очевидец, 74-летняя женщина поскользнулась на улице, получила травму и не могла идти. Мужчина отвез пенсионерку в ближайшее медучреждение, которым оказалась детская травматология, где, по словам общественника, бабушку не приняли. Там врачи сослались, что не могут принять взрослого пациенте – не по профилю.

Тогда он повез женщину в другую часть города – в городскую больницу № 4. Но и там отказались помочь. По сообщению очевидца, медики заявили, что рентген находится на втором этаже, куда бабушка сама не поднимется, а колясок и каталок у врачей нет. Женщину в итоге приняли, но не сразу.

После публикации в сети, инцидентом занялся региональный следственный комитет. Где сейчас проверяют все доводы очевидца. Причем от самой пенсионерки жалоб не поступало. Как сообщили «КП-Липецк» в пресс-службе СКР региона, следствие установило, что женщина действительно проходила лечение в ГУЗ «ЛГБ №4 «Липецк-Мед»» с 3 марта.

Имел ли место отказ в оказании медицинской помощи, пока выясняется.