В Пасхальное воскресенье липчан к кладбищам доставят 3 автобусных маршрута

В мэрии Липецка обсудили предстоящие Пасхальные праздники Фото: Юлия КЛЮЕВА

В администрации Липецка обсудили подготовку к пасхальным мероприятиям. Ожидается, что в в праздничных богослужениях в ночь с 1 на 2 мая будут участвовать 4,5 тыс. липчан. Следить за безопасностью отправят 140 полицейских. А за порядком на общественных пространствах и кладбищах - 50 добровольных народных дружинников.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, основная часть работ в местах захоронений уже выполнена. На кладбища завезли 270 кубометров воды и 1 000 кубометров песка. С участков вывезли более 2 000 кубометров мусора. Специалисты продолжают красит баки и мусорные контейнеры, приводят в порядок подъездные пути к погостам. Кстати, в этом году запланирован капремонт дороги, ведущей к кладбищу в Новоселкино.

В Пасхальное воскресенье организуют 3 временных маршрута к местам захоронений. На автобусах будет специальная табличка. К Косыревскому кладбищу липчане смогут добраться от остановки "19 микрорайон". Первый рейс - в 6.30. До кладбища в Казинке повезут автобусы от остановки "поселок Дачный", первый рейс стартует в 8.00. До кладбищ в поселках Желтые Пески и Новоселкино можно будет доехать от "Автостанции Сокол" с 8.00. Затем автобусы будут отправляться по мере наполнения салонов. Маршруты будут работать до 14.00. Оплата проезда стандартная, как и в других городских автобусах.

При этом садоводческие маршруты приостановят до 14.00. После липчане смогут доехать до своих дачных участков.