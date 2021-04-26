Сотрудники НЛМК присоединились ко всероссийскому субботнику «Зеленая весна»

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Порядок наводили в шести округах Липецка. В ряды борцов за чистоту вступили металлурги, школьники, волонтеры и неравнодушные жители.

Субботник провели в необычном формате – плоггинг. Это - забег на определенную дистанцию, совмещенный со сбором мусора. В результате поддерживаешь себя в форме и одновременно заботишься об окружающей среде. За 90 минут участники забега собрали больше тонны мусора, третью часть из которого составил пластик. По итогам первое место занял 12 округ, второе - 18, третье - 36.

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Не только собрать, но и вывезти. За это важное дело отвечал партнёр проекта компания «Экопром», а организовать акцию помогли благотворительный фонд «Милосердие» и ассоциация «Чистая Страна».

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба НЛМК.